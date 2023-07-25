بحوزته أسلحة بيضاء ومبالغ مالية.. ضبط مواطن يروّج الحشيش والإمفيتامين بالقصيم

قبضت شرطة منطقة القصيـم علـى مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبطت بحوزته أسلحة بيضاء وذخيرة حية ومبالغ مالية.
وتمّ توقيفه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.