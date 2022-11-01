اللقاء الشهري للجمعية السعودية للموارد البشرية يناقش "التأمينات الاجتماعية".. غدًا الأربعاء

وأطلقت الجمعية في نوفمبر من عام 2020م ملتقى شهريًّا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات؛ ليكون بمثابة منصة ومرجع يعتمد عليه في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة لكافة المنظمات والقيادات المتميزة في مجال الموارد البشرية؛ من خلال استقطاب أفضل الممارسين الذين أحدثوا الفارق في تطوير منظماتهم أو تطوير أحد مجالات الموارد البشرية.