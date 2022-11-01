اللقاء الشهري للجمعية السعودية للموارد البشرية يناقش "التأمينات الاجتماعية".. غدًا الأربعاء

تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، غدًا الأربعاء 2 نوفمبر 2022م، اللقاء الشهري الحادي والعشرين؛ لمناقشة "نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية"، وذلك في إطار مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.
ويستضيف اللقاء، الذي يديره مدير المبادرة عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، افتراضيًّا عبر تطبيق "زوم"؛ خالد بن تركي التركي مسؤول علاقات أول بإدارة علاقات القطاع الحكومي والخاص.
ويستعرض اللقاء نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية من خلال محاور عدة تشمل: فرع المعاشات، فرع الأخطار المهنية، فرع التعطل عن العمل "ساند"، التسجيل الاختياري، إضافة إلى نظام تبادل المنافع.
وأطلقت الجمعية في نوفمبر من عام 2020م ملتقى شهريًّا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات؛ ليكون بمثابة منصة ومرجع يعتمد عليه في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة لكافة المنظمات والقيادات المتميزة في مجال الموارد البشرية؛ من خلال استقطاب أفضل الممارسين الذين أحدثوا الفارق في تطوير منظماتهم أو تطوير أحد مجالات الموارد البشرية.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الجمعية السعودية للموارد البشرية على خلق جيل تطوعي يواكب أهداف رؤية المملكة في زيادة عدد المتطوعين؛ حيث يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة بذلك وتُدرج في سجله التطوعي.