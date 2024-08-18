المركز الوطني للنخيل والتمور يطلق "مواسم تمورنا" في السعودية

وقدم الدكتور النويران شكره وتقديره إلى أمراء المناطق ووزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور، على الدعم المتواصل لقطاع النخيل والتمور في المملكة، وتمكين المركز في كل ما من شأنه الارتقاء بهذا القطاع الهام، كما قدم شكره لكافة الجهات الحكومية والشركاء وأصحاب المصلحة "المزارعين والمسوقين والمشترين" في تعاونهم نحو تحقيق الأهداف المرجوة.