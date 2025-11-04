طرح 28 مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية)؛ الذي تهدف من خلاله هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تمكين المكلفين من أداء الرسوم الجمركية طوعًا قبل اكتشاف المخالفة من قبل الهيئة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 6 نوفمبر 2025م.