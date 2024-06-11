قوات أمن الطرق: مراكز الضبط الأمني في مداخل العاصمة المقدسة مزودة بممكنات تقنية

أوضح متحدث القوات الخاصة لأمن الطرق العقيد مستور الكثيري أن مراكز الضبط الأمني في مداخل العاصمة المقدسة مزودة بكافة التقنيات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة لضبط المخالفين.
وأشار إلى أن العقوبات على القادمين بغرض أداء النسك دون حمل تصاريح تتضمن فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال، يتم تكرار فرضها في حال تكرار المخالفة.
وشدد على أن الممكنات التقنية تسهم في التحقيق من جميع القادمين، وهو ما يساعد على تطبيق الأنظمة بشكل دقيق.
وذكر "الكثيري" أنه خلال 48 ساعة الماضية، شهدت مداخل العاصمة المقدسة دخولًا كثيفًا للمركبات، ولدينا مركز مراقبة ميداني يقوم بالحصر والمتابعة ونستطيع من خلال ذلك إدارة الحركة.