التقطتها كاميرات المراقبة.. آخر صور للسعودي المفقود في مصر هتان شطا

وكانت السفارة السعودية بالقاهرة قد أعلنت، الخميس، في بيانٍ رسمي، أنه منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن السعودي بالقاهرة، باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، التي من جانبها شرعت فوراً في إجراءات البحث والتحرّي عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينة في ذلك بكاميرات المراقبة المتوافرة لديها.