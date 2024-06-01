التقطتها كاميرات المراقبة.. آخر صور للسعودي المفقود في مصر هتان شطا

ظهرت آخر صور التُقطت للسعودي المفقود بمصر، هتان شطا؛ قبل اختفائه بساعاتٍ، حسب موقع "العربية نت".
وكشفت الصور التي التقطتها كاميرا مراقبة عن وجود الشاب السعودي، البالغ من العمر 40 عاماً، جوار حافلة نقل ركاب بمنطقة التجمُّع الخامس قبل أن يختفي ويفقد الاتصال مع أسرته.
واختفى الشاب المفقود يوم 22 أبريل من القاهرة الجديدة، وقبل اختفائه كان يبحث عن شقة جديدة في منطقة 6 أكتوبر للانتقال إليها.
وتكثّف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لكشف مُلابسات تغيُّب الشاب والوصول إليه، خاصة بعدما رجّحت التحريات عدم تعرُّضه لأيّ حادثٍ جنائي.
وتبيَّن أن المواطن السعودي خرج من شقته بمنطقة الرحاب- شرق القاهرة، تاركاً متعلقاته كافة وانقطع الاتصال به، فيما أصدرت الأجهزة الأمنية المصرية تعميماً ببيانات المواطن وصورته، وتمّ إرساله للمحافظات كافة ومديريات الأمن بها للبحث عنه.
وبدأت السلطات البحث في المدن القريبة من منطقة التجمُّع، كما كثّفت البحث في نطاق منطقتَي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وطالبت المواطنين المصريين بالاتصال برقم الشرطة في حالة العثور عليه.
وتتابع الأجهزة الأمنية خط سير المواطن السعودي منذ آخر نقطة ظهر فيها بكاميرات المراقبة حتى يمكن التوصل إلى خيطٍ يقود إلى مكان اختفائه.
وكانت السفارة السعودية بالقاهرة قد أعلنت، الخميس، في بيانٍ رسمي، أنه منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن السعودي بالقاهرة، باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، التي من جانبها شرعت فوراً في إجراءات البحث والتحرّي عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينة في ذلك بكاميرات المراقبة المتوافرة لديها.
وأضافت أن تفريغ كاميرات المراقبة سجّل خروج المواطن السعودي من منزله، مضيفة أنها تتواصل مع أسرة المواطن والأجهزة الأمنية وتتابع عمليات البحث عنه.
يُذكر أن شطا متزوج، ولديه ابنة، وذهب أخيراً إلى مصر بهدف الدراسة، وتطوير خبراته في مجال عمله الخاص بالاستشارات التدريبية.