شعراء بارزون وحضور ملفت في الأمسيات الشعرية لمعرض المدينة المنورة للكتاب 2024

واختار "الرحيلي" من نصوص ضمها ديوانه "رحم الجهات"، من إصدارات نادي المدينة المنورة الأدبي: تأملات في صورة مدني عتيق، أحد، القبلتين، أسراب الخلود، لا شرقية ولا غربية، قباء، ونصّاً مُهدى إلى الأديب ضياء الدين رجب، وآخر إلى الأديب محمد الخطراوي، وأخرى عنوانها رحم الجهات، وزمن النعناع، وهو نص كتبه الشاعر الرحيلي في "أسرة الوادي المبارك"، معرفاً أنها أسرة كانت تجمع أدباء ومثقفي المدينة المنورة قبل تأسيس ناديها الأدبي، ثم انضمت للنادي بعد تأسيسه.