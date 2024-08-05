شعراء بارزون وحضور ملفت في الأمسيات الشعرية لمعرض المدينة المنورة للكتاب 2024

شهد برنامج الأمسيات الشعرية، الذي نظمه معرض المدينة المنورة للكتاب 2024 ضمن فعاليات برنامجه الثقافي الغني والمتنوع، تقديم أمسيتين شعريتين شهدتا مشاركة عدد من أبرز الشعراء الذين قدموا لجمهور القوافي أجمل قصائدهم في مختلف الموضوعات والأساليب والمدارس الشعرية.
وأتت أولى الأمسيات الشعرية في رابع أيام المعرض بعنوان "قصائد في المدينة المنورة"، وشارك فيها الشاعر يوسف الرحيلي، والشاعرة منى البدراني، وشهدت حضوراً ملفتاً من أهالي المدينة المنورة والزوار ومحبي الشعر.
وجاءت الأمسية على عشر جولات، وبواقع نصين من الشعر العمودي الفصيح لكل شاعر، تنوعت ما بين نصوص طويلة وقصيرة، حملت بعضٌ منها إهداءات لأسماء أدبية وثقافية مدينية، كانت محل تفاعل الحضور.
واختار "الرحيلي" من نصوص ضمها ديوانه "رحم الجهات"، من إصدارات نادي المدينة المنورة الأدبي: تأملات في صورة مدني عتيق، أحد، القبلتين، أسراب الخلود، لا شرقية ولا غربية، قباء، ونصّاً مُهدى إلى الأديب ضياء الدين رجب، وآخر إلى الأديب محمد الخطراوي، وأخرى عنوانها رحم الجهات، وزمن النعناع، وهو نص كتبه الشاعر الرحيلي في "أسرة الوادي المبارك"، معرفاً أنها أسرة كانت تجمع أدباء ومثقفي المدينة المنورة قبل تأسيس ناديها الأدبي، ثم انضمت للنادي بعد تأسيسه.
بينما شاركت الشاعرة منى البدراني بنصوص سحر المدينة، ونص قصير عنوانه مساء يعبق بالترانيم، يا حبيبة اغرسيني، اندهاش مموسق للعقيق، هناك ارتقيتُ، ونص طويل عنوانه طيبة العذراء وهو من أقدم النصوص التي كتبتها الشاعرة البدراني في المدينة المنورة، ونص موجه لعشاق الخيل، وثان مهدى إلى حواء عنوانه نون النسوة، وحساسة، ومقطوعتين شعريتين قصيرتين، وموكب الحجاج، وأطواق حب.
وأتت الأمسية الثانية ضمن فعاليات خامس أيام المعرض بمشاركة كلٍّ من الشاعرة هند النزاري، والشاعر دغيثر الحكمي. وغلبت على الأمسية الشعرية التي أدارها "ريان العمري"، النصوص العاطفية، وجاءت على ثلاث جولات، بواقع ثلاثة نصوص لكل شاعر في الجولة الواحدة، تنوعت ما بين نصوص قصيرة وطويلة من الشعر العمودي الفصيح.
واختارت الشاعرة هند النزاري من نصوصها: إلى عابر، مطر ومطر، للبيع، وكان طلال، خيالات، ساعة رملية، هذه أنا، إلى أين، أفيقي. وألقى دغيثر الحكمي على مسامع الحضور: جذور الحقيقة، ذاكرة ميت، فريضة الروح، ضجيج الصمت، شعرية الحياة المنثورة، عقيدة حضارة روحية، من ضمير الطريق، فصل من غربة الروح، ضمير بارز مستتر.
وشهد برنامج الأمسيات الشعرية للمعرض حضوراً كبيراً وتفاعلاً واسعاً من الجمهور، حيث تشتهر المدينة المنورة بعدد من أبرز الشعراء على الساحة الثقافية السعودية.