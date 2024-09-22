إنجاز على مستوى المملكة والشرق الأوسط.. "سعود الطبية" تحصل على اعتماد دولي للسلامة الجراحية

حققت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، إنجازًا رائدًا على مستوى المملكة والشرق الأوسط، بحصول قسم تمريض العمليات على اعتماد AORN الأمريكية كمركز للتميز في السلامة الجراحية.
ويعكس هذا الاعتماد تنفيذ مشروع مبتكر يهدف إلى تعزيز بيئة آمنة وخالية من مخاطر الأدخنة الجراحية لجميع العاملين في غرف العمليات.
ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، وهو تتويج لجهود فريق العمل المستمرة في المدينة الطبية لتطوير نظام شامل يضمن حماية الكوادر الصحية من المخاطر المرتبطة بالأدخنة الجراحية. هذا النظام يساهم بفعالية في تحسين سلامة المرضى وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة.
بالإضافة إلى ذلك، حصل المشروع على جائزة Go Clear Award، وهي اعتراف دولي بالتميز في الحد من مخاطر الأدخنة الجراحية؛ مما يعزز مكانة مدينة الملك سعود الطبية كواحدة من المؤسسات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.
ولم يقتصر هذا الإنجاز على تحسين سلامة المرضى فحسب؛ بل تجاوز ذلك إلى حماية الطواقم الطبية العاملة من المخاطر المهنية؛ مما يعكس التزام المدينة بتقديم بيئة عمل آمنة وفعالة.
ويمثل هذا الاعتماد الدولي إضافة نوعية إلى سجل مدينة الملك سعود الطبية الحافل بالنجاحات في مجال الرعاية الصحية.