إنجاز على مستوى المملكة والشرق الأوسط.. "سعود الطبية" تحصل على اعتماد دولي للسلامة الجراحية

بالإضافة إلى ذلك، حصل المشروع على جائزة Go Clear Award، وهي اعتراف دولي بالتميز في الحد من مخاطر الأدخنة الجراحية؛ مما يعزز مكانة مدينة الملك سعود الطبية كواحدة من المؤسسات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.