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خلال هطول الأمطار.. "مطار الملك عبدالعزيز" يقدم 5 إرشادات للمسافرين
توقعات بهطولات رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة
نصح مطار الملك عبدالعزيز الدولي، المسافرين باتباع عدد من الإرشادات خلال هطول الأمطار؛ أبرزها متابعة تنبيهات الجهات الرسمية.
وأوضح المطار في إنفوجرافيك نشره اليوم، أن القيادة بسرعة منخفضة والتواصل مع الناقل الجوي، وحمل المظلة اليدوية والوصول قبل الرحلة بوقت كافٍ تعليماتٌ من الضروري الالتزام بها خلال هطول الأمطار.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد تَوقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة؛ مؤكدًا أن الفرصة مهيأة لتكون الضباب.