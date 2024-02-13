خلال هطول الأمطار.. "مطار الملك عبدالعزيز" يقدم 5 إرشادات للمسافرين

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد تَوقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة؛ مؤكدًا أن الفرصة مهيأة لتكون الضباب.