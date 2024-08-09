بإجمالي أطوال 28 كم.. "أمانة الشرقية" تعلن الانتهاء من صيانة طريق الظهران - الجبيل

انتهت أمانة المنطقة الشرقية، من أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق الظهران - الجبيل؛ امتداداً من جسر الأوجام إلى تقاطع جسر محافظة رأس تنورة، بإجمالي أطوال 28 كيلو متراً، ضمن برنامج رفع كفاءة الطرق، وتحسين وسائل السلامة المرورية، وتطبيق معايير الجودة والسلامة لسالكي الطريق، والتطوير الحضري لطرق المنطقة.
وأوضحت أن هذه الأعمال التي تمّت على 3 مراحل شملت: الكشط وإعادة السفلتة، والدهانات الأرضية، إضافة إلى صيانة الحواجز الخرسانية، واستبدال فواصل التمدُّد لجسرَيْن، استخدمت خلالها 1,335,000 متر مربع من الأسفلت، لكامل طول الطريق في اتجاهٍ واحدٍ، وعرض للشارع الرئيس 17م، و15.5م لشارع الخدمة للاتجاهين، مشيرةً إلى أن أعمال الصيانة تهدف إلى الإسهام في تعزيز عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوّار، وتحقيق الأهداف والإستراتيجية لتحسين جودة الحياة.
كما أنجزت "أمانة الشرقية"، 70% من أعمال التطوير والصيانة في شارع الأشرعة بالدمام، بمساحة 70000 متر مربع؛ لرفع كفاءة وجودة الشارع ، داعيةً سالكي الشارع إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واللوحات الإرشادية في منطقة العمل، لتسهيل الحركة المرورية بالتحويلات والطرق البديلة، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للزحام، وحفاظاً على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال التطوير لحين الانتهاء منها، وفي حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات 940.
وفي سياق تحسين وتجميل وأنسنة المدن، بدأت الأمانة بإزالة أسوار مبنى بلدية الدمام الواقع على طريق الأمير نايف بالدمام، وذلك ضمن مبادرة (مبانٍ بلا أسوار) التي أطلقتها أخيراً بهدف إيجاد ساحات ومناطق مفتوحة، وربط المباني بعناصر ومسارات الشوارع المحيطة لتحقيق جودة الحياة في المنطقة وتحسين البيئة العمرانية، وتعزيز المساحات الخضراء التي ستسهم في تزيين الشوارع المحيطة بالمبنى ورفع مستوى الجاذبية، وكذلك تصميم مسارات مشاة إضافية للتنقل بسهولة، وربط المناطق المجاورة بساحات المبنى.