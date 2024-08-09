بإجمالي أطوال 28 كم.. "أمانة الشرقية" تعلن الانتهاء من صيانة طريق الظهران - الجبيل

وأوضحت أن هذه الأعمال التي تمّت على 3 مراحل شملت: الكشط وإعادة السفلتة، والدهانات الأرضية، إضافة إلى صيانة الحواجز الخرسانية، واستبدال فواصل التمدُّد لجسرَيْن، استخدمت خلالها 1,335,000 متر مربع من الأسفلت، لكامل طول الطريق في اتجاهٍ واحدٍ، وعرض للشارع الرئيس 17م، و15.5م لشارع الخدمة للاتجاهين، مشيرةً إلى أن أعمال الصيانة تهدف إلى الإسهام في تعزيز عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوّار، وتحقيق الأهداف والإستراتيجية لتحسين جودة الحياة.