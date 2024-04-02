الانتهاء من تسجيل المصحف المرتل للشيخ عبدالرحمن السديس في استديو الرئاسة

أعلنت رئاسةُ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، الانتهاءَ من تسجيل المصحف المرتل كاملًا، بصوت رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في استديو الرئاسة.
وعبّر المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين والتوجيه والإرشاد والدروس العلمية والحلقات القرآنية عبدالله الصولي، عن شكره للهَ عز وجل، على جزيل إنعامه وجميل إحسانه وعظيم امتنانه، على ما منَّ به من اكتمال تسجيل المصحف المرتل في استديو الرئاسة، بصوت الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وقال "الصولي": إن المصحف المرتل من الحرمين الشريفين تتطلّع له القلوب في مشارق الأرض ومغاربها، وسيتمّ بثه ونشره قريبًا على القنوات والإذاعات ومواقع التواصل.
وأوضح أن المصحف المرتل يأتي رغبة منه في إخراج مصحف الحرمين الشريفين المرتل، بصوت أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين؛ لإيصال رسالة الحرمين الشريفين، وبثّ هدايات هذا الدين للعالمين، من خلال التلاوات القرآنية الندية، والتي تتعلّق بها قلوب المسلمين؛ لما تمثّله تلاوات أئمة الحرمين الشريفين من مكانة نفيسة في نفوسهم؛ لإمامتهم في بيت الله الحرام، ومسجد نبيه ﷺ.
ويحظى مشروع تسجيل التلاوات القرآنية والمصاحف المرتلة لأصحاب الفضيلة أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعنايةٍ واهتمام من رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين؛ لما يمثله المشروع من تعلق بالقرآن العظيم، ونشر هداياته للعالمين.