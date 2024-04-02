الانتهاء من تسجيل المصحف المرتل للشيخ عبدالرحمن السديس في استديو الرئاسة

وعبّر المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين والتوجيه والإرشاد والدروس العلمية والحلقات القرآنية عبدالله الصولي، عن شكره للهَ عز وجل، على جزيل إنعامه وجميل إحسانه وعظيم امتنانه، على ما منَّ به من اكتمال تسجيل المصحف المرتل في استديو الرئاسة، بصوت الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.