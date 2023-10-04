أمانة نجران تُزيل 17427 م3 من مخلفات البناء في سبتمبر.. ضمن جهود التصدي للتشوه البصري

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش، أن جهود الأمانة وبلدياتها قامت خلال شهر سبتمبر بإزالة 17427 م3 من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 655 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران، ومعالجة وضع 822 حاوية وتكدس النفايات، وإعادة دهان 34973 مترًا طوليًّا من بدورات الأرصفة، ودهان 9976 مترًا طوليًّا من الخطوط الأرضية، إضافة إلى إزالة 264 من الحواجز الخرسانية، ومعالجة 109251 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات.