أمينة العنزي: شغف الطفولة قادني لتربية الصقور وتدريبها

وقالت العنزي لوكالة الأنباء السعودية: "إن بدايات شغفي مع الصقور كانت قبل عدة سنوات، منذ صغري حين كنت أشاهدها في المهرجانات، وبعد اقتنائي أول طير خاص بي بدأت التعلّم عليه خطوة بخطوة"، مشيرةً إلى أن المراحل الأولى لم تخلُ من الخوف، لا سيما من فقدان الطير أو عدم عودته، إلا أن الالتزام بالتدريب أسهم في تجاوز تلك المخاوف.