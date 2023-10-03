رتال تُطلق "إيوان ثروة"

ويقع المشروع في مدينة ثروة أحدث وأرقى أحياء مناطق الخبر، والمميز بمرافقه المتكاملة والمستدامة ومواصفاته عالية الجودة، بالإضافة إلى قربه من واجهة الخبر الجديدة، كما يتكون إيوان ثروة من 386 فيلا بمساحات متعددة ونماذج مختلفة، وتمتد مساحة المشروع إلى ما يزيد عن 142,400 متر مربع.