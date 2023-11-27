محليات

"مرور المدينة المنورة" يقبض على مخالف أثيوبي لترويجه الحشيش والأمفيتامين

"مرور المدينة المنورة" يقبض على مخالف أثيوبي لترويجه الحشيش والأمفيتامين

قبض مرور منطقة المدينة المنورة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية؛ لترويجه مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

الجهات الأمنية
المدينة المنورة
مرور المدينة المنورة

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