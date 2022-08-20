رئيس جامعة فطاني بتايلاند: السعودية هي حصن وسند كل مسلمي العالم

وأشاد بالبرامج التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية في مملكة تايلاند والتي لها بالغ الأثر في تعزيز التعاون مع مختلف المجالس الإسلامية لنشر منهج الوسطية والاعتدال الذي هو سمة ظاهرة لبلاد الحرمين منبع الرسالة ومهوى أفئدة المسلمين بالعالم.