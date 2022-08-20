رئيس جامعة فطاني بتايلاند: السعودية هي حصن وسند كل مسلمي العالم

أكد رئيس جامعة فطاني رئيس مجلس التعاون بين الأديان في مملكة تايلاند، الدكتور إسماعيل لطفي جافاكيا، أن السعودية هي السند والحصن الآمن لكل المسلمين بالعالم.
وقال: عودة العلاقات وقوتها بين البلدين أثلجت صدورنا.. فكل الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وأشاد بالبرامج التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية في مملكة تايلاند والتي لها بالغ الأثر في تعزيز التعاون مع مختلف المجالس الإسلامية لنشر منهج الوسطية والاعتدال الذي هو سمة ظاهرة لبلاد الحرمين منبع الرسالة ومهوى أفئدة المسلمين بالعالم.
وقدم "جافاكيا" شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي تابع تنفيذ هذه البرامج التي جاءت بوقتها لتجسد العناية بمسلمي تايلاند.
ونوّه بتميز تنظيم أول مسابقة للقرآن الكريم على المستوى الوطني لتحفيز المجتمع التايلندي على حفظ القرآن مصدر الهداية للبشرية.