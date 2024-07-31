"الربيعة": المملكة قدمت مساعدات إنسانية لـ170 دولة بأكثر من 130 مليار دولار

وأشار "الربيعة" إلى اعتماد يوم 24 من نوفمبر يومًا عالميًّا للتوائم الملتصقة من قبل الأمم المتحدة، بمبادرة من المملكة العربية السعودية؛ وذلك بهدف رفع مستوى الوعي حول هذه الحالات الإنسانية والاحتفاء بالإنجازات في مجال عمليات فصل التوائم الملتصقة؛ حيث سينظم المركز مؤتمرًا دوليًّا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في شهر نوفمبر المقبل بمدينة الرياض، بمناسبة مرور 30 عامًا على بدء البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، فضلًا عن تنظيم المركز في شهر فبراير 2025م منتدى الرياض الدولي الإنساني في نسخته الرابعة.