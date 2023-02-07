3 أضرار عند إحمائك للسيارة أكثر من 30 ثانية.. "لتبقى" تُحَذّر وتنصح

قالت الحملة الوطنية لترشيد الطاقة "لتبقى": إن الاستخدام الأمثل للسيارة يصونها ويحافظ على عمرها الافتراضي، كما يضمن وفر الوقود على المدى البعيد.
وتُسدي "لتبقى" بعض النصائح لتوفير الطاقة أثناء استخدام السيارة، ومن بين تلك النصائح، إحماء المركبة لمدة 30 ثانية قبل قيادتها.
وحذّرت من تجاوز مدة الـ30 ثانية في إحماء السيارة؛ مشيرة إلى وجود أضرار قد تلحق بالسيارة والبيئة في حال زيادة فترة الإحماء عن هذا المعدل.
وتابعت: "الإحماء فترة أطول من 30 ثانية، يُقلل من العمر الافتراضي للسيارة، وهذا يؤثر على أجزاء السيارة الداخلية على المدى البعيد"؛ مشيرة إلى أن هناك ضررًا بيئيًّا يتمثل في انبعاثات ضارة وثاني أكسيد الكربون تنتج عن عملية الإحماء.
وأردفت: "ثالث الأضرار يتمثل في إهدار الوقود المستخدم في إحماء السيارة، الذي يمكن استخدامه في أداء (المشاوير)".