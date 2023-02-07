3 أضرار عند إحمائك للسيارة أكثر من 30 ثانية.. "لتبقى" تُحَذّر وتنصح

وتابعت: "الإحماء فترة أطول من 30 ثانية، يُقلل من العمر الافتراضي للسيارة، وهذا يؤثر على أجزاء السيارة الداخلية على المدى البعيد"؛ مشيرة إلى أن هناك ضررًا بيئيًّا يتمثل في انبعاثات ضارة وثاني أكسيد الكربون تنتج عن عملية الإحماء.