اهتمام كبير من رجال الأعمال الهنود بالاستثمار في المملكة.. و"الاستثمار" تطرح الفرص

ووفق قناة الإخبارية، استحوذ استيراد النفط الخام من المملكة على الحجم الأكبر في التبادل التجاري بين البلدين، لكن الآن الفرص الاستثمارية والشراكات تتنوّع في قطاعات: الغذاء والسياحة والتكنولوجيا والطاقة، وعديد من القطاعات الأخرى.