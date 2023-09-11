اهتمام كبير من رجال الأعمال الهنود بالاستثمار في المملكة.. و"الاستثمار" تطرح الفرص

طرحت وزارة الاستثمار مجموعة من الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال في الجانب الهندي على هامش منتدى الاستثمار السعودي – الهندي.
وأبدى عددٌ كبيرٌ من رجال الأعمال في الهند اهتماماً للاستثمار في المملكة لاستغلال الفرصة المتنوعة بالمملكة بعد إطلاق رؤية 2030.
ووفق قناة الإخبارية، استحوذ استيراد النفط الخام من المملكة على الحجم الأكبر في التبادل التجاري بين البلدين، لكن الآن الفرص الاستثمارية والشراكات تتنوّع في قطاعات: الغذاء والسياحة والتكنولوجيا والطاقة، وعديد من القطاعات الأخرى.
وكان قد عقد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي.
ووقّع سمو ولي العهد مع رئيس وزراء جمهورية الهند محضر مجلس الشراكة الإستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند.