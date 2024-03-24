مسعفو الهلال الأحمر بالشمالية.. إفطار بالميدان وعمل دؤوب على مدار الساعة
شاركت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مسعفي الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية، على مائدة إفطارهم الرمضاني بعرعر وهم يؤدون أعمالها الميدانية في غرفة العمليات والمراكز الإسعافية التي تعمل على مدار 24 ساعة ومباشرتهم للحالات التي هي بحاجة إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية، ورصدت الهمم العالية بالميدان للمسعفين الذين جمعهم العمل الإنساني النبيل في الحفاظ على الأرواح.
وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الحدود الشمالية مساعد العنزي أنه تم رفع جاهزية 14 مركزاً إسعافياً بالمنطقة وتوفر 15 فرقة إسعافية والعديد من الفرق الإسعافية التطوعية التي تعمل على مدار الـيوم.
وتضم الفرق عدداً من الاختصاصيين والفنيين في طب الطوارئ، مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية متى ما دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى القيادات الميدانية والمساندة، التي هي على أتم الجاهزية والاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997.