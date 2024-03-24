مسعفو الهلال الأحمر بالشمالية.. إفطار بالميدان وعمل دؤوب على مدار الساعة

وتضم الفرق عدداً من الاختصاصيين والفنيين في طب الطوارئ، مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية متى ما دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى القيادات الميدانية والمساندة، التي هي على أتم الجاهزية والاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997.