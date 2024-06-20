بفسح نحو "2.554.455" من الماشية عبر ميناء جدة.. "بيئة مكة" تعلن نجاح خطتها التشغيلية للحج

وأشار المهندس "الخليف" إلى أن عدد اللجان لأدوار الرقابة والامتثال بلغ 12 لجنة، للتأكد من امتثال المنشآت التجارية والتزامها بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وأن الفرق الفنية قامت بـ"13.646" جولة رقابية، وأسفرت عن توجيه "518" مخالفة، وتسجيل "110" بلاغات، كما شهدت الجولات الرقابية إتلافًا كليّاً لـ"320" رأسًا من الماشية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى "7.368" إتلافًا جزئيًّا، وكشف التقرير أن عدد المذبوحات المسلمة للجمعيات هو "16.306"، وعدد جمعيات حفظ النعمة المستفيدة هو "23" جمعية.