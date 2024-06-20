بفسح نحو "2.554.455" من الماشية عبر ميناء جدة.. "بيئة مكة" تعلن نجاح خطتها التشغيلية للحج

أعلن فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، نجاحَ خطته التشغيلية لموسم حج عام 1445هـ.
وأوضح مدير عام الفرع المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن ما تحقّق في موسم حج هذا العام كان بفضل من الله تعالى ثم بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على سلامة وصحة الحجيج، بتوفير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الوزارة وسعيها للعمل على توفير كافة خدمات قطاعاتها "البيئة، والمياه، والزراعة " بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة، مثمنًا جهود القائمين في منظومة الفرع على عملهم الدؤوب وتفانيهم لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وللسوق المحلي.
وقال: إن منظومة الوزارة خلال موسم الحج لهذا العام فسحت نحو "2.554.455" من الماشية الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، وأوضح أن المختبرات فحصت أكثر من "63.274" ألف عينة في موسم الحج، وتم فسح "1.389.582" رأس ماشية في العاصمة المقدسة عبر 7 نقاط فرز، فيما أعلنت الوزارة أن مسالخها الخمسة بالعاصمة المقدسة استقبلت "223.134" ذبيحة.
وأشار المهندس "الخليف" إلى أن عدد اللجان لأدوار الرقابة والامتثال بلغ 12 لجنة، للتأكد من امتثال المنشآت التجارية والتزامها بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وأن الفرق الفنية قامت بـ"13.646" جولة رقابية، وأسفرت عن توجيه "518" مخالفة، وتسجيل "110" بلاغات، كما شهدت الجولات الرقابية إتلافًا كليّاً لـ"320" رأسًا من الماشية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى "7.368" إتلافًا جزئيًّا، وكشف التقرير أن عدد المذبوحات المسلمة للجمعيات هو "16.306"، وعدد جمعيات حفظ النعمة المستفيدة هو "23" جمعية.
وأوضح أن التخطيط المسبق والتعاون وتكامل الجهود والتنسيق بين جميع الجهات، أسهم في تحقيق إنجازات ملموسة لخدمة "1.833.164" حاجًّا.