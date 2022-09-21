محام: احتفِل وعبِّر عن مشاعرك باليوم الوطني دون الوقوع في هذه المخالفات

وتفصيلاً؛ قال المحامي لـ"سبق": تحتفل المملكة باليوم الوطني الثاني والتسعين، والذي يوافق هذا العام يوم الجمعة 27/ 02/ 1444هـ الموافق 23/ 09/ 2022م، ونرى في ذلك اليوم كثيراً من مظاهر الافتخار والاعتزاز بالوطن، إلا أننا نرى بعض المخالفات من بعض مرتادي الأماكن العامة ما يعرضهم للعقوبة والغرامة المالية.