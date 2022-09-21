محام: احتفِل وعبِّر عن مشاعرك باليوم الوطني دون الوقوع في هذه المخالفات

حذر المحامي معتز طلعت ناقرو مخالفة آداب وسلوكيات الاحتفال باليوم الوطني داعياً إلى التنبه أثناء الاحتفال للأنظمة والقوانين.
وتفصيلاً؛ قال المحامي لـ"سبق": تحتفل المملكة باليوم الوطني الثاني والتسعين، والذي يوافق هذا العام يوم الجمعة 27/ 02/ 1444هـ الموافق 23/ 09/ 2022م، ونرى في ذلك اليوم كثيراً من مظاهر الافتخار والاعتزاز بالوطن، إلا أننا نرى بعض المخالفات من بعض مرتادي الأماكن العامة ما يعرضهم للعقوبة والغرامة المالية.
وتابع: ومن تلك المخالفات عدم الالتزام بالذوق العام كالظهور بلباس غير محتشم بمكان عام أو ارتداء زي يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تُسيء للذوق العام، تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم.
وكذلك المخالفات المرورية مثل تغيير لون المركبة، وضع ملصقات أو عبارات، إخفاء لوحات المركبة، الخروج من نوافذ المركبات للاستعراض، السير في شكل مواكب، تعمد إزعاج الآخرين باستخدام منبه السيارة، والوقوف في الممنوع.
وهناك المخالفات التي تراقبها وزارة التجارة والاستثمار كاستخدام علم الدولة وشعارها وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم على المنتجات التجارية "التي قد تمتهن" في كافة الأوقات بما فيها اليوم الوطني.