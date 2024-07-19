التصدّي لـ 7 محاولات تهريب أكثر من 112 ألف حبة "كبتاجون" في منفذَي "الحديثة والدرة"

وأفشلت الهيئة 3 محاولات في منفذ الحديثة، حيث عُثر على 16.580 حبة كبتاجون، مُخبأةً داخل الفلتر الخاص بخزان الوقود لإحدى المركبات، كما تمّ إحباط تهريب 23.630 حبة، كانت مُخبأةً بداخل مركبة قادمة عبر المنفذ، في حين عُثر على 14.536 حبة كبتاجون، مُخبأةً بداخل أحذية ركاب قَدِموا إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.