"إغاثي الملك سلمان" يوزع 733 حقيبة إيوائية في إقليم خيبربختون خوا بباكستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإغاثية أمس 733 حقيبة إيوائية في منطقتي جارسده وشترال السفلى بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5.131 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا والأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع المواد الإيوائية والحقائب الشتوية في باكستان للعام 2024م.