تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين بمكة

تلا ذلك كلمة للمدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المشرف العام على المسابقة عبدالرحمن الحسيني، تحدث فيها عن جهود الدولة في العناية والاهتمام بالقرآن الكريم وحفظته، مضيفًا: «من التحدث بنعمة الله تعالى، ما منّ الله -عز وجل- به علينا في هذه البلاد المباركة من العناية بالقرآن الكريم وما وفق به قادة هذه البلاد من جعل القرآن الكريم والسـنة النبوية نظامًا للحكم ومنهجًا للبلاد بقادتها وعلمائها وشعبها، إذ قامت ممثلة في ملوكها منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- بما يستحقه القرآن من مكانة وتشريف».