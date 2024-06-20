بـ"40" مبادرة نوعية.. "الموارد البشرية" قدمت خدمات متميزة ساهمت في راحة ضيوف الرحمن

وفي جانب العمل التطوعي شارك أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمنافذ البرية ومواقع توقف حافلات الحجاج، عملوا ما يقارب 130 ألف ساعة تطوعية، وتوزيع أكثر من 470 ألف وجبة غذائية، بالإضافة إلى أكثر من 50 ألف هدية شخصية. كما أشرفت الوزارة عبر مبادرة السقاية والرفادة على عمل 83 جمعية في تقديم الخدمات للحجاج، وتجاوز عدد الوجبات المقدمة 3 ملايين وجبة وأكثر من 5 ملايين عبوة ماء.