بـ"40" مبادرة نوعية.. "الموارد البشرية" قدمت خدمات متميزة ساهمت في راحة ضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحقيقها لمنجزات متعددة في ختام مشاركتها في أعمال موسم الحج لهذا العام 1445هـ، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والخدمات التي أسهمت في تسهيل رحلة ضيوف الرحمن وضمان راحتهم وأمانهم في أداء مناسك الحج.
ونفذت الوزارةُ خلال موسم حج هذا العام أكثرَ من 40 مبادرة؛ منها مبادرة مراكز ضيافة الأطفال التي أسهمت في استقبال أكثر من 177 طفلًا عبر 22 مركزًا في مكة المكرمة؛ حيث تهدف هذه المراكز إلى منح الحجاج الطمأنينة والراحة، بتوفير بيئة آمنة لأطفالهم خلال أدائهم مناسك الحج.
وفي جانب العمل التطوعي شارك أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمنافذ البرية ومواقع توقف حافلات الحجاج، عملوا ما يقارب 130 ألف ساعة تطوعية، وتوزيع أكثر من 470 ألف وجبة غذائية، بالإضافة إلى أكثر من 50 ألف هدية شخصية. كما أشرفت الوزارة عبر مبادرة السقاية والرفادة على عمل 83 جمعية في تقديم الخدمات للحجاج، وتجاوز عدد الوجبات المقدمة 3 ملايين وجبة وأكثر من 5 ملايين عبوة ماء.
وشاركت الوزارة في أعمال لجان الطوارئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال تنفيذ 5 برامج وورش عمل، والإشراف على 4 مراكز إيواء لتقديم الخدمات الفورية عند الحاجة، كما تم إجراء فرضية طارئة في مشعر عرفة لضمان استعداد الفرق، ودعمت الجهود بـ15 مركبة مجهزة بكامل الاحتياجات الضرورية.
وضمن إطار جهود الوزارة المبذولة في تمكين العمل الموسمي للمنشآت والأفراد الراغبين في العمل خلال موسم حج هذا العام 1445هـ؛ وصل عدد الأفراد العاملين المستفيدين من خدمة "باب أجير" أكثر من "16840" عاملًا، فيما بلغ عدد المنشآت المستفيدة من الخدمة أكثر من 880 منشأة مشاركة، ووصل العدد الإجمالي للسير الذاتية المنشورة عبر الخدمة حوالي "24671" سيرة ذاتية.
وعبر خدمة "التأشيرات الموسمية"، والتي تتيح الفرصة للمنشآت العاملة بموسم الحج في تغطية احتياجها من العاملين والإسهام في خدمة ضيوف الرحمن؛ عملت الوزارة منذ وقتٍ مبكرٍ على إصدار التأشيرات الموسمية للمنشآت بشروط سهلةٍ وميسرة، وبلغ عدد التأشيرات الموسمية الصادرة أكثر من "42,853" تأشيرة عمل موسمية لعدد من المهن في مجالات متنوعة، كما عملت الفرق الرقابية التابعة للوزارة على تنفيذ أكثر من 655 زيارة ميدانية؛ بهدف تطبيق المنشآت لاشتراطات وأحكام اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة الموسمية، وموافقتها للأنظمة والتعليمات، كما أجرت الوزارة من خلال مبادرة أحكام نظام العمل أكثر من 4 آلاف زيارة ميدانية تستهدف تعزيز امتثال المنشآت لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية.
وتعكس هذه المبادرات جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحقيق أعلى مستويات الخدمة للحجاج، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتحسين جودة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج وضمان تجربة مريحة وآمنة لضيوف الرحمن.