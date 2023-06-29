الكشافة توظف "التحول الرقمي" لتعزيز أعمالها في خدمة الحجاج

وكانت المعسكرات قد شهدت في الأعوام الأخيرة؛ نقلة نوعية في تطور الخدمات الأمر الذي سهل الكثير من الإجراءات، حيث يمكن للمشارك المتطوع إجراء كل أعماله المطلوبة منه من خلال الهاتف الذكي بالدخول على موقع الجمعية وهو ما أوجد زيادة الكفاءة التشغيلية في منظومة المعسكرات.