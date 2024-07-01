"البديوي": دول مجلس التعاون تهتم بقضايا مكافحة التمييز وتمكين المرأة وحماية الطفل

وأوضح أن هذه التحديات تمثل تهديدًا لدولنا بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث تحاول بعض الدول والمنظمات فرض مواضيع وأجندات لا تمتّ بصلة بحقوق الإنسان، إضافة إلى التطور السريع في التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الخصوصية والحقوق الرقمية، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات، ومنها التحرك بشكل سريع، لسنِّ التشريعات المناسبة لتحقيق التوازن المعقول والمنصف بين حماية الحقوق والتقدم التكنولوجي.