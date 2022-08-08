شاهد.. فنيو الكهرباء في العيص يعملون على إعادة الخدمة الكهربائية بعد العواصف شديدة

قالت الشركة السعودية للكهرباء إن فنيي السعودية للكهرباء في محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة يعملون الآن على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين بعد تعرضها لعواصف شديدة وأمطار غزيرة تسببت في انقطاع الخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين، مقدمة اعتذارها للمشتركين المتأثرين من هذا الانقطاع.
يذكر أن محافظة العيص وبعض من مراكزها وقراها قد شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ونشاط في الرياح السطحية أدت إلى جريان عدد من الأودية والشعاب.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.