شاهد.. فنيو الكهرباء في العيص يعملون على إعادة الخدمة الكهربائية بعد العواصف شديدة

قالت الشركة السعودية للكهرباء إن فنيي السعودية للكهرباء في محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة يعملون الآن على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين بعد تعرضها لعواصف شديدة وأمطار غزيرة تسببت في انقطاع الخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين، مقدمة اعتذارها للمشتركين المتأثرين من هذا الانقطاع.