"زدحة وجمرة القيظ".. "الزعاق": بعد 40 يوماً تبدأ درجات الحرارة بالاشتداد

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، إنه مع دخول موسم الصيف يهجر البادية الصحراء إلى موارد المياه، وينتقل الحاضرة إلى مزارعهم، ويسمون هذه الحالة "المقيظ".