"زدحة وجمرة القيظ".. "الزعاق": بعد 40 يوماً تبدأ درجات الحرارة بالاشتداد

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، إنه مع دخول موسم الصيف يهجر البادية الصحراء إلى موارد المياه، وينتقل الحاضرة إلى مزارعهم، ويسمون هذه الحالة "المقيظ".
وأضاف الزعاق، أنه خلال الموسم ينتقل أصحاب المناطق التهامية ذات الحرارة العالية والرطوبة الخانقة إلى الأماكن المرتفعة الباردة، لأنه مع دخول جمرة القيظ "يونيو ويوليو وأغسطس" ترتفع درجات الحرارة إلى معدلاتها العالية، وتهب فيها رياح السموم الحارة.
وتابع في فيديو نشره اليوم: هذا التنقل والترحال يصنع لنا النسيج الاجتماعي ويثير الأحاسيس، وهذا ما جعل العرب يتميزون في وصف حبهم.
وأكمل الزعاق، بعد 40 يوماً تقريباً تبدأ درجات الحرارة بالاشتداد "زدحة وجمرة القيظ".