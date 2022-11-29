التحالف الإسلامي العسكري يستعرض دور وسائل الإعلام في محاربة الإرهاب

وتطرق وزير الإعلام والتواصل بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواري إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحد من انتشار التطرف، مبينًا أن خطاب الكراهية يعد نارًا لتأجيج الصراع، وغالبًا ما يكون متأصلاً في تقويض السلام والنسيج الاجتماعي، ممَّا يولد التعصب والكراهية، موضحًا أن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدَّين لا يمكن المبالغة في تأكيد أهميتها في بناء السلام، وفي الوقت ذاته، يحتاج المجتمع إلى حماية من إساءة استخدامها.