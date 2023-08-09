موجة حارة جديدة تضرب بعض الدول الأوروبية الأيام القادمة مع تسجيل درجات حرارة أربعينية

وبدأت موجة حارة جديدة بالتأثير على كل من إسبانيا والبرتغال والتي من المنتظر أن تشتد خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة أربعينية في العديد من المناطق، كما يُتوقع أن يمتد تأثير موجة الحر حتى عموم أوروبا الغربية مع نهاية الأسبوع الحالي، لتتجاوز درجات الحرارة حاجز الثلاثين مئوية في إنجلترا.