"مسام" ينزع 1.280 لغمًا في اليمن خلال أسبوع.. والإجمالي يتجاوز 516 ألفًا

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2025م، من انتزاع (1.280) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (8) ألغام مضادة للأفراد، و(113) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1.158) ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.
وفي محافظة عدن، نزع فريق "مسام" (5) ألغام مضادة للدبابات و(461) ذخيرة غير منفجرة، كما نُزعت (23) ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، و(3) ألغام مضادة للدبابات وعبوة ناسفة مبتكرة واحدة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، إضافة إلى لغمين مضادين للأفراد و(110) ألغام مضادة للدبابات و(460) ذخيرة غير منفجرة في مديرية ميدي بمحافظة حجة.
وفي محافظة مأرب، نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية الوادي، و(175) ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب، و(3) ذخائر غير منفجرة في مديرية عين بمحافظة شبوة. كما نزع الفريق (14) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و(15) ذخيرة في مديرية ذباب، وذخيرة واحدة في مديرية المظفر بمحافظة تعز، إضافة إلى لغم مضاد للأفراد و(5) ذخائر في مديرية صلوح.
وبذلك، ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر سبتمبر إلى (4.176) لغمًا، فيما بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن (516.499) لغمًا، زُرعت بشكل عشوائي في الأراضي اليمنية، مستهدفة أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، وباعثة الخوف في نفوس الآمنين.
وتواصل المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها الحثيثة في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويُسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.