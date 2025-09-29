"مسام" ينزع 1.280 لغمًا في اليمن خلال أسبوع.. والإجمالي يتجاوز 516 ألفًا

وفي محافظة مأرب، نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية الوادي، و(175) ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب، و(3) ذخائر غير منفجرة في مديرية عين بمحافظة شبوة. كما نزع الفريق (14) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و(15) ذخيرة في مديرية ذباب، وذخيرة واحدة في مديرية المظفر بمحافظة تعز، إضافة إلى لغم مضاد للأفراد و(5) ذخائر في مديرية صلوح.