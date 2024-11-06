مسؤولية الجميع.. سقوط عدد من المتسوّلين بشكل مباشر وغير مباشر بالشرقية

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسوّلين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمساجد وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في المنطقة الشرقية، عن رصد وضبط مقيمٍ من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسوُّل بشكلٍ مباشرٍ من قائدي المركبات.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوُّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط مقيمٍ من الجنسية الهندية يقوم بالتسوُّل بشكلٍ غير مباشرٍ تحت غطاء غسل المركبات المتوقفة.
وضبطت قوات الأمن مقيماً من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسوُّل بشكلٍ مباشرٍ بالأماكن العامة.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوُّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوُّل مسؤوليتنا جميعاً.