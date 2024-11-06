مسؤولية الجميع.. سقوط عدد من المتسوّلين بشكل مباشر وغير مباشر بالشرقية

وتحت عنوان "معاً نكافح التسوُّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط مقيمٍ من الجنسية الهندية يقوم بالتسوُّل بشكلٍ غير مباشرٍ تحت غطاء غسل المركبات المتوقفة.