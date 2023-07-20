بعدما ضربتها الفوضى.. "الغامدي": 5 إجراءات لتنظيم أسواق الخضار في المملكة

وفي مقاله "أسواق الخضار (زيطة وزمبليطة)!!" بصحيفة "المدينة"، يقول الغامدي: "بدءاً لتوضيح عبارة (زيطة وزمبليطة) نقول إنها عبارة شعبية باللهجة المصرية تشير إلى الأماكن التي تشكو عدم الانضباط في ممارساتها اليومية، كارتفاع الأصوات وحدوث الهرج والمرج داخلها، فكلمة (زَيطة) تعني: ارتفاع واختلاط الأصوات مع بعضها البعض، وكلمة (زمبليطة) تعني: الصراخ والفوضى لغرض لفت الأنظار للمرتادين للمكان، وهذا بلا شك ينطبق تمام الانطباق على واقع الأسواق المخصصة لبيع الخضار التي لا تخلو منها مدينة من مدن المملكة".