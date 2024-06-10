"طبيب أسرة": نقل الغذاء عبر صناديق توصيل الطلبات قد يتسبب في التسمم الغذائي

قال طبيب الأسرة والمختص الدكتور سعود الشهري: إن صناديق التوصيل للطلبات الخارجية، يجب أن تكون معزولة عن المحيط الخارجي بشكل كامل، وتكون في نفس الوقت معزولة عن حرارة الأجواء الخارجية، وتحتفظ بالحرارة والبرودة.
وأضاف الدكتور الشهري في حديثه لـ"سبق" أن الغذاء البارد -على سبيل المثال- إذا نُقل وارتفعت حرارته أثناء التوصيل يتحول إلى تسمم غذائي، إضافة إلى مشكلة خلط الغذاء الحار بالبارد فهذا أيضًا يتحول إلى تسمم غذائي.
وطالب الدكتور الشهري بأن تكون صناديق التوصيل نظيفة ومعقمة بشكل مستمر، ولا تكون مدخلًا ومخرجًا لعوادم السيارات أثناء التنقل.
وتساءل الدكتور الشهري: هل قائدو توصيل الطلبات لديهم دراية ومعرفة ومعايير عن الأمور الصحية الخاصة بنقل وتوصيل طلبات الغذاء خاصة الغذاء الحار أو الغذاء البارد؟
من جهتهم طالب مختصون بضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة مع تشديد الرقابة على شركات توصيل الطعام، في ظل الانتشار الكبير لمندوبيها بشكل ملفت في الميادين والطرق الرئيسية، إضافة إلى استخدام الكثير منهم لسيارات متهالكة ودراجات نارية لا تتوفر بها وسائل السلامة؛ مما يعرض الطعام للتلوث وفقدان جودته، إلى جانب قيادة دراجاتهم بسرعات مذهلة، بغية إيصال الطلب بأسرع وقت ممكن، واللحاق بطلب جديد، بالإضافة إلى التنقل بعشوائية بين المسارات، واستخدام الهاتف النقال خلال القيادة، وتظهر سيطرة غير السعوديين على العمل كمندوبي توصيل، ويعمل معظمهم دون تراخيص.