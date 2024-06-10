"طبيب أسرة": نقل الغذاء عبر صناديق توصيل الطلبات قد يتسبب في التسمم الغذائي

من جهتهم طالب مختصون بضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة مع تشديد الرقابة على شركات توصيل الطعام، في ظل الانتشار الكبير لمندوبيها بشكل ملفت في الميادين والطرق الرئيسية، إضافة إلى استخدام الكثير منهم لسيارات متهالكة ودراجات نارية لا تتوفر بها وسائل السلامة؛ مما يعرض الطعام للتلوث وفقدان جودته، إلى جانب قيادة دراجاتهم بسرعات مذهلة، بغية إيصال الطلب بأسرع وقت ممكن، واللحاق بطلب جديد، بالإضافة إلى التنقل بعشوائية بين المسارات، واستخدام الهاتف النقال خلال القيادة، وتظهر سيطرة غير السعوديين على العمل كمندوبي توصيل، ويعمل معظمهم دون تراخيص.