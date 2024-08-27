"الصندوق العقاري": تمكين أكثر من 18 ألف مستفيد من تملك منازلهم بأقل هامش ربح تمويلي

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري أنه في إطار الجهود المتواصلة مع منظومة الإسكان بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية جاء الحل التمويلي "أقل هامش ربح تمويلي" لتعزيز فرص تملّك 12500 آلاف مستفيد من منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء وبسبب الطلب المتزايد على الحل التمويلي تم إتاحة الفرصة لنحو 6 آلاف مستفيد من منتج البناء الذاتي، مشيرًا إلى أن الصندوق أتاح الاستفادة من الحلول والمزايا التمويلية بجانب أقل هامش ربح تمويلي منها دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال.