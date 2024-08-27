لا تحدّ من الابتكار والإبداع.. "المواصفات" تحدّد أبرز السمات التي تتضمّنها مواصفات المنتج

وأضافت الهيئة: أن أبرز سمات المنتجات تتضمّن "التصميم والتركيب، وأساليب الإنتاج وإجراءاته، ومستويات السلامة والأداء والمتانة والجودة، والأبعاد والأوزان والقياسات، وشروط التجميع والتركيب والإصلاح والصيانة، وشروط الاستخدام وإعادة التدوير والتخلص، والاسم والرمز الذي يطرح به المنتج أو يتاح في الأسواق، والتعبئة والتغليف ووضع العلامات والملصقات التعريفية، والمصطلحات والرموز، وسمات أخرى تحافظ على سلامة المستخدمين والبيئة والممتلكات".