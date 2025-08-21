الأمطار ترسم أجمل لوحات الطبيعة في الطائف.. و"الأمانة" تكثف جهودها للتعامل مع السيول

وفي ختام بيانها، أهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين تجنب مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، والابتعاد عن مصادر الكهرباء في الحدائق والمرافق العامة، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ، وداعية للتواصل مع مركز البلاغات البلدية الموحد 940 عند وجود أي ملاحظات أو شكاوى.