قصة النداء الأول من ظلّ الشمس.. الدارة توثق معرفة أوقات الصلاة قبل شروع الأذان

وبيّن الفيديو: من بين هذه الطرق كانت المزولة لمعرفة وقت دخول صلاتَي الظهر والعصر، وتتكوّن من: حجر مثلث أفقي متعامد على منتصف جدار القبلة، وعمود رأسي إلى الشمال قاعدته في الجدار ورأسه إلى شرق، ومجموعة أحجار مرتبة في خط مستقيم إلى ساحة المسجد.