قصة النداء الأول من ظلّ الشمس.. الدارة توثق معرفة أوقات الصلاة قبل شروع الأذان

نشرت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها على تويتر، فيديو بعنوان "قصة النداء الأول، من ظل الشمس، وإلى شروق الكلمات الخالد"، يتناول وسائل معرفة أوقات الصلاة قبل شروع الأذان، عبر وسائل تضبطه بدقة.
وبيّن الفيديو: من بين هذه الطرق كانت المزولة لمعرفة وقت دخول صلاتَي الظهر والعصر، وتتكوّن من: حجر مثلث أفقي متعامد على منتصف جدار القبلة، وعمود رأسي إلى الشمال قاعدته في الجدار ورأسه إلى شرق، ومجموعة أحجار مرتبة في خط مستقيم إلى ساحة المسجد.
وأضافت الدارة: أنه بانعكاس ظلّ الشمس على الشخص ومدى طوله، يعرف وقت الصلاة.
وتابعت: رفع الأذان لأول مرة الصحابي بلال بن رباح، رضي الله عنه، وبعدها تم استحداث المآذن فى نهاية القرن الأول الهجري، وأطلق عليها منارة بعد إضاءتها بالقناديل، واهتدى بها المسافرون.