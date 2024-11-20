"التعليم": استمرار تطبيق نظام التسريع الأكاديمي لدعم الموهوبين والمتفوقين

ويشمل التطبيق عددًا من الخطوات هي: حصر الطلبة المرشحين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مطابقة المعايير المعتمدة للتأكد من تأهل الطلبة للنظام، إعداد الاختبارات الخاصة بالتسريع وإجراؤها بعد نهاية العام الدراسي، ثم مرحلة التكيف وهي مرحلة تصل إلى 6 أسابيع في الصفوف التي ينقل الطلبة إليها لضمان اندماجهم اجتماعيًّا ونفسيًّا بنجاح، وتكيفهم في البيئة الجديدة، وبعد ذلك يتم إصدار قرارات التسريع، وتشمل: منح الشهادات الرسمية، وتحديث بيانات الطلبة في نظام نور.