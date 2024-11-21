"تزايد" تختتم مشاركتها في سيتي سكيب 2024 بتوقيع اتفاقيات وإطلاق مشاريع بقيمة 2 مليار ريال

اختتمت شركة "تزايد" للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة علي الضويان القابضة، مشاركتها الناجحة في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، الذي أقيم في الرياض خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر.
شهدت المشاركة الفعالة للشركة في الجناح رقم H2.P30 تفاعلًا كبيرًا من الزوار والمستثمرين، حيث تم استعراض ستة مشاريع جديدة تشمل القطاع السكني، التجاري، المكتبي والترفيهي.
قدمت الشركة خلال هذا الحدث العقاري البارز مجموعة من المشاريع الرائدة التي تجسد رؤية مستقبلية لتعزيز جودة الحياة، وحققت نتائج ملموسة من خلال توقيع عدة اتفاقيات استراتيجية وإطلاق مشاريع جديدة بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار ريال سعودي.
وتشرفت الشركة بزيارة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، لجناحها في المعرض، حيث اطلع الضيوف على أحدث وجهات "تزايد" الحضرية من مشاريع "حياة" السكنية والتجارية والترفيهية، والتي تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم المعيشة في بيئات مستدامة ومتكاملة.
ضمن فعاليات المعرض، أبرمت "تزايد" للتطوير العقاري عدة اتفاقيات تعاون مع شركات رائدة، حيث تم توقيع اتفاقية بين كل من الضويان القابضة ومجموعة سعيد رداد وتزايد للتطوير العقاري، لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات في الدمام بقيمة تتجاوز مليار ريال سعودي، مما يعزز من مكانة "تزايد" كمطور عقاري رائد في المملكة.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ضيافة" لإدارة وتشغيل فندق بتصنيف 4 نجوم ضمن مشروع "حياة رايز" الفاخر، مما يضيف بُعدًا جديدًا للفخامة والرفاهية في مشاريع الشركة.
وفي خطوة لتعزيز الابتكار في تصميم المشاريع السكنية، أبرمت "تزايد" اتفاقية مع شركة "آكد للاستشارات الهندسية" لتطوير مشروعين سكنيين على مساحة إجمالية تبلغ 225,000 متر مربع في الدمام، مما يوفر وحدات سكنية فاخرة تحت علامة "حياة" التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت "تزايد" اتفاقية مع "اللحيدان العقارية" لتطوير مشروع سكني شرق الرياض بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال، لتقديم 316 وحدة سكنية مصممة بعناية تلبي احتياجات الأسر السعودية.
خلال مشاركتها في المعرض، أعلنت "تزايد" عن إطلاق سلسلة من المشاريع العقارية الجديدة تحت علامة "حياة"، والتي تشمل مشاريع حياة رايز، حياة فيلا، وحياة ووك، من بينها الإعلان عن مشروع "حياة فيلا القادسية" في مدينة الرياض، بقيمة تتجاوز نصف مليار ريال، والذي يقدم مجموعة متنوعة من الفلل الفاخرة بتصاميم عصرية تعكس روح الابتكار والجودة التي تلتزم بها "تزايد".
هذه المشاريع تهدف إلى تقديم مفاهيم سكنية وتجارية مبتكرة بتصاميم عصرية تتماشى مع احتياجات السكان وتحقق لهم بيئة معيشية متكاملة ومستدامة.
من جانبه، أكد أنس الضويان، الرئيس التنفيذي لشركة "تزايد"، أن المشاركة في معرض سيتي سكيب 2024 كانت فرصة مثالية للتفاعل مع المستثمرين واستعراض إمكانات الشركة في تقديم مشاريع تلبي تطلعات المجتمع السعودي.
وأضاف أن الشركة وقعت خلال المعرض مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع مستثمرين وشركاء محليين ودوليين، مما يعزز من مكانتها كشريك موثوق في قطاع التطوير العقاري.
وأشار الضويان أن "تزايد" تواصل مسيرتها في تحقيق نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري، مستندة إلى الابتكار والجودة في جميع مشاريعها، بما يعزز من مساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030.
تجسد "تزايد" للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة علي الضويان القابضة، خمسة عقود من الخبرة والابتكار في تصميم وتطوير وجهات حضرية تلبي احتياجات السكان وتعزز من جودة حياتهم، مما يجعلها شريكًا أساسيًا في مسيرة التطوير العمراني في المملكة.