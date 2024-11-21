"تزايد" تختتم مشاركتها في سيتي سكيب 2024 بتوقيع اتفاقيات وإطلاق مشاريع بقيمة 2 مليار ريال

ضمن فعاليات المعرض، أبرمت "تزايد" للتطوير العقاري عدة اتفاقيات تعاون مع شركات رائدة، حيث تم توقيع اتفاقية بين كل من الضويان القابضة ومجموعة سعيد رداد وتزايد للتطوير العقاري، لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات في الدمام بقيمة تتجاوز مليار ريال سعودي، مما يعزز من مكانة "تزايد" كمطور عقاري رائد في المملكة.