"جامعة المؤسس" تعلن نتائج الفرز الثاني للقبول ببرامج البكالوريوس والدبلومات

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز عن نتائج الفرز الثاني للقبول ببرامج البكالوريوس والدبلومات.
وهنّأت الجامعة المرشحين والمرشحات ببرنامج البكالوريوس والدبلومات للعام الجامعي 1446/ 1447هـ، ودعتهم لاستكمال إجراءات رغبة القبول خلال المهلة الموضّحة على حساب الطالب في بوابة القبول "عزز".
وأكّدت الجامعة أنّ عدم التأكيد يعني تنازل المرشح عن مقعده، فيما يمكّن التأكيد على الرغبة الحالية المرشح من المنافسة على رغبة أعلى، حال توفر مقاعد شاغرة.
ولفتت إلى أنّ موعد تأكيد الرغبة للمرشحين ينتهي بحلول الواحدة ظهرًا يوم الاثنين 23 محرم الجاري، عبر بوابة القبول الإلكتروني.