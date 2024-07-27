"جامعة المؤسس" تعلن نتائج الفرز الثاني للقبول ببرامج البكالوريوس والدبلومات

وأكّدت الجامعة أنّ عدم التأكيد يعني تنازل المرشح عن مقعده، فيما يمكّن التأكيد على الرغبة الحالية المرشح من المنافسة على رغبة أعلى، حال توفر مقاعد شاغرة.