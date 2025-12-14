سيدة كل المدن تعزز حضورها.. مكة ثالث أفضل مدن المملكة في جودة الحياة 2025

في إنجاز جديد يعكس التطور المستمر الذي تشهده العاصمة المقدسة، حلت أمانة العاصمة المقدسة بمكة المكرمة في المرتبة الثالثة على مستوى مدن المملكة في مؤشر جودة الحياة لعام 2025، بعد مدينتي الخبر والرياض.
ويعزى هذا التصنيف المتقدم إلى ما شهدته مكة من قفزات نوعية في تطوير البنية التحتية، وتوسعة المشروعات التنموية، وتعزيز المشهد الثقافي، إلى جانب خطط تطوير شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للسكان والزوار، وخدمة الإنسان في أقدس بقاع الأرض.
ويؤكد هذا التقدم المكانة المتقدمة لمكة المكرمة ضمن المدن السعودية، نتيجة جهود مستمرة في رفع كفاءة الخدمات البلدية والمرافق العامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين أنماط الحياة وتحقيق الاستدامة في المدن.