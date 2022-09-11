إنفاذاً لتوجيهات الملك وعقب وصولهما الرياض.. نقل السيامي العراقي "عمر وعلي" لمستشفى الملك عبدالله

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يوليانه من دعمٍ واهتمامٍ للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، مؤكداً أن ذلك يعكس ما تتحلى به القيادة الرشيدة -حفظها الله- من حس إنساني كريم تجاه المتضررين حول العالم، منوّهاً بما تتمتع به المملكة من إمكانات طبية متفوقة جعلتها تتربع في مكانة متقدمة على مستوى العالم في مجال فصل التوائم السيامية.