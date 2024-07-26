جامعة الإمام عبدالرحمن تستقبل 74 ألف طلب التحاق للعام الجامعي 1446هـ

وفي التفاصيل، أوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الأولى سرعة إكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة، أو عبر تطبيق الجامعة للأجهزة الذكية، من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ(الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "حالة طلب الالتحاق"، مع استكمال المعلومات اللازمة، ومن ثم إصدار إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الاثنين 23 محرم 1446هـ، الموافق 29 يوليو 2024م.