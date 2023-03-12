أول استضافة رسمية لشخصية إسلامية.. "تشارلز" يستقبل أمين عام رابطة العالم الإسلامي

استقبل الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في أول استضافة رسمية لشخصية إسلامية بقصر باكنغهام الملكي في العاصمة البريطانية لندن بعد اعتلائه العرش البريطاني.