أول استضافة رسمية لشخصية إسلامية.. "تشارلز" يستقبل أمين عام رابطة العالم الإسلامي

استقبل الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في أول استضافة رسمية لشخصية إسلامية بقصر باكنغهام الملكي في العاصمة البريطانية لندن بعد اعتلائه العرش البريطاني.
وجرى خلال اللقاء استعراضُ واجب القيادات الدينية والفكرية نحو عدد من القضايا المتعلقة بالقيم والمبادئ الإنسانية المشتركة؛ ولا سيما القضايا ذات الصلة بتعزيز الصداقة والتعاون بين الشعوب عبر بوابة تواصلها الحضاري؛ اعتمادًا على مشتركاتها الدينية والثقافية، وحواراتها الفاعلة والثرية.
بدوره، نوّه الدكتور العيسى بالمواقف العادلة للملك تشارلز تجاه عدد من القضايا؛ ومن ذلك تقديره واحترامه المعلن للحضارة الإسلامية التي تواصلت بفاعلية مع غيرها من الحضارات وفق روابطها الإنسانية المشتركة.