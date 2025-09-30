رئيس الهيئة الملكية: استثمارات تتجاوز 1.4 تريليون ريال لتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وأشار إلى أن الهيئة تضم أكثر من 455 ألف نسمة، ونحو 60 ألف طالب في التعليم العام، بينما بلغ عدد الطلاب الملتحقين في عام 2024 حوالي 19 ألف طالب، ما يدعم استدامة الكفاءات الوطنية ويُعزز التنافسية.