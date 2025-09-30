رئيس الهيئة الملكية: استثمارات تتجاوز 1.4 تريليون ريال لتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس خالد بن محمد السالم، أن حجم الاستثمارات في مدن الهيئة يتجاوز 1.4 تريليون ريال، موزعة بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس دور الهيئة الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات "أسبوع رواد الصناعة والتعدين"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، حيث أوضح أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة، بما يعزز التنافسية ويخلق فرصًا استثمارية جديدة.
وبيّن السالم أن الاستثمارات المسجلة في مدن الهيئة الملكية بلغت 1.457 مليار ريال، موزعة على 778 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة، 70% منها في قطاع الخدمات المساندة، إلى جانب أكثر من 2235 نشاطًا تجاريًا، مؤكدًا سعي الهيئة لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري وخلق مزيد من الوظائف.
وأشار إلى أن الهيئة تضم أكثر من 455 ألف نسمة، ونحو 60 ألف طالب في التعليم العام، بينما بلغ عدد الطلاب الملتحقين في عام 2024 حوالي 19 ألف طالب، ما يدعم استدامة الكفاءات الوطنية ويُعزز التنافسية.
واستعرض السالم أبرز الشراكات التي أبرمتها الهيئة مع جهات حكومية وخاصة لدعم الاستثمار، مشددًا على دور الهيئة في تمكين رواد الأعمال وتوفير بيئة أعمال محفزة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مستقبل المنشآت المتوسطة والصغيرة في مدن الهيئة واعد، في ظل استمرار خطط التطوير والتوسع في البنى التحتية، وإنشاء تجمعات صناعية متخصصة، إلى جانب نمو قطاع السياحة الذي يعزز القوة الشرائية داخل المملكة.