بعد الوحدات السكنية ودعم الصيادين.. وظائف ومشروعات في "إنسان فرسان 2"

وأوضح مساعد الأمين العام لمؤسسة السبيعي الخيرية الدكتور قرناس القرناس، أن المرحلة الثانية للمشروع تستهدف المواطنين في محافظة فرسان بتنفيذ مشروعات خيرية في المجالات الصحية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية، إلى جانب مجالات اقتصادية، وتعزيز فرص العمل والتوظيف والتمكين والتأهيل، والتي تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من المشروع التي تضمنت بناء وحدات سكنية بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بمحافظة جزر فرسان؛ فضلًا عن برامج تعليمية وتدريبية بالتعاون مع مكتب التعليم بالمحافظة وبرامج دعم الصيادين.