الباحث "محسن الشملاني" يناقش استخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة من وإلى اللغة العربية

قدم الباحث محسن بن مرعي الشملاني ورقة عمل بعنوان الترجمة والنقل من وإلى اللغة العربية الصعوبات والإمكانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك في المؤتمر العلمي والعملي الدولي "تعليم اللغة العربية في العالم الحديث: التقاليد والابتكارات".
وفي التفاصيل، نظم المؤتمر مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعاون الدولي مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم وعقد في العاصمة الروسية موسكو مؤخراً، وتحديداً في مقر المركز، بمدرسة بريماكوف، بالتعاون مع معهد الدراسات الآسيوية والإفريقية بجامعة لومونوسوف موسكو الحكومية بمشاركة مباشرة من وزارة التعليم في الاتحاد الروسي.
وخلصت ورقة العمل إلى الإشارة لعدة توصيات تساعد على الاستفادة من التقنية الحديثة، ومنها تكثيف جهود إدخال النصوص العربية المترجمة إلى برامج المعالجة الذكية، وتخطي عوائق الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة في المستويات الأولية، وبناء علاقات مستدامة بين المختصين في اللغة العربية عالمياً والتعريف بهم وإبراز جهودهم وتشجيعهم.
وشهد المنتدى العلمي الدولي التوصية بتبني اختبار دولي شامل للغة العربية كمعيار عالمي مشابه للاختبارات الدولية المعتمدة في قياس إتقان اللغات الأخرى، وتبني برامج تبادل طلابي دولية بين متعلمي اللغة العربية في مراكز تعليمها حول العالم والجامعات والمعاهد العربية، وتمكين الطلاب من معايشة المجتمعات الناطقة بالعربية والانخراط في ثقافاتهم المتنوعة.
وأوصى أيضاً بإيجاد بروتوكولات واتفاقيات تعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية العربية والدولية يضمن تحقيق أهداف تعليم اللغة العربية ونشرها.