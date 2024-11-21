الباحث "محسن الشملاني" يناقش استخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة من وإلى اللغة العربية

وفي التفاصيل، نظم المؤتمر مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعاون الدولي مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم وعقد في العاصمة الروسية موسكو مؤخراً، وتحديداً في مقر المركز، بمدرسة بريماكوف، بالتعاون مع معهد الدراسات الآسيوية والإفريقية بجامعة لومونوسوف موسكو الحكومية بمشاركة مباشرة من وزارة التعليم في الاتحاد الروسي.